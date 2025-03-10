Овечкин поздравил Дзюбу с рекордом: «Артем, красавчик! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Только вперед! Обнимаю»

Капитан «Вашингтона» забил 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории лиги Овечкина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
"Артем, красавчик! Поздравляю тебя с рекордом! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола.
Не останавливайся на достигнутом — только вперед! Обнимаю«, — сказал капитан “Вашингтона” в видеоролике, выложенном в телеграм-канале “Акрона”.
Дзюба — лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах.
Дзюба — великий. Вот пять аргументов.
Овечкин забил 886-й гол в НХЛ — в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки — 8 шайб.