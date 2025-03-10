Овечкин поздравил Дзюбу с рекордом: «Артем, красавчик! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Только вперед! Обнимаю»

36-летний форвард «Акрона» забил в 20-м туре Мир РПЛ «Крыльям Советов» (2:0). Этот гол стал для него 234-м в карьере. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.