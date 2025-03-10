Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин поздравил Дзюбу с рекордом: «Артем, красавчик! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Только вперед! Обнимаю»

36-летний форвард «Акрона» забил в 20-м туре Мир РПЛ «Крыльям Советов» (2:0). Этот гол стал для него 234-м в карьере. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Капитан «Вашингтона» забил 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории лиги Овечкина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

"Артем, красавчик! Поздравляю тебя с рекордом! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола.

Не останавливайся на достигнутом — только вперед! Обнимаю«, — сказал капитан “Вашингтона” в видеоролике, выложенном в телеграм-канале “Акрона”.

Дзюба — лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах.

Дзюба — великий. Вот пять аргументов.

Овечкин забил 886-й гол в НХЛ — в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки — 8 шайб.