Арестованный экс-член исполкома РФС Анохин попросился на СВО, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» и бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин, подозреваемый в даче взятки, попросил суд отправить его на СВО, сообщает Telegram-канал Sport Baza.
Суд арестовал Анохина в конце января. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. В конце февраля Мосгорсуд признал законным арест Анохина.
Как сообщает Baza, Анохин впервые попросил отправить его в зону СВО через несколько дней после задержания и спустя какое-то время повторил просьбу. Однако следователи в настоящий момент не готовы отпустить его в зону боевых действий.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и индивидуальный предприниматель Степан Грицков. В букмекерской компании «Фонбет» сообщили РИА Новости, что организация подала иск против Анохина, который ранее занимал пост генерального директора в компании.