Арестованный экс-член исполкома РФС Анохин попросился на СВО, пишут СМИ

По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и индивидуальный предприниматель Степан Грицков. В букмекерской компании «Фонбет» сообщили РИА Новости, что организация подала иск против Анохина, который ранее занимал пост генерального директора в компании.