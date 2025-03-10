Властимил Петржела: «Дзюба не стоит в одном ряду с Кержаковым. Александр — игрок другого уровня, он остается лучшим нападающим в истории российского футбола»

"Безусловно, Дзюба добился великолепного результата, это нельзя не признать. Но лично мне он как игрок не нравится, это дело вкуса. Для меня Дзюба не стоит в одном ряду с Кержаковым, Александр — игрок другого уровня.
На мой взгляд, Кержаков остается лучшим нападающим в истории российского футбола, таких форвардов в России на данный момент еще не было«, — сказал бывший тренер “Зенита” Властимил Петржела.
Ранее Кержаков поздравил Дзюбу с тем, что Артем побил его рекорд. Кроме того, Георгий Черданцев заявил, что Кержакову было проще, чем Дзюбе, так как Александр играл в сильной команде.
В 12 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистику футболиста «Акрона» можно изучить по ссылке.
Александр Тихонов о рекорде Дзюбы: «Лучшими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. В нашем футболе рекордов быть не может — чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны пустые».