Юрий Семин: «Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они в разных видах спорта и странах»

«Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они же выступают в разных видах спорта и в разных странах. Я не вижу смысла в сравнении их рекордов. Зачем это делать?» — сказал бывший главный тренер футбольного «Локомотива».