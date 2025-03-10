Юрий Семин: «Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они в разных видах спорта и странах»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.
«Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они же выступают в разных видах спорта и в разных странах. Я не вижу смысла в сравнении их рекордов. Зачем это делать?» — сказал бывший главный тренер футбольного «Локомотива».
Депутат Журова: «Рекорд Дзюбы для некоторых будет значимее достижения Овечкина. Футбол — более популярный вид спорта, чем хоккей».