Неймар посетил карнавал в Рио-де-Жанейро за несколько дней до матча с «Коринтиансом». Форвард «Сантоса» не играл из-за «дискомфорта»

Напомним, «Сантос» уступил «Коринтиансу» в полуфинале Лиги Паулиста со счетом 1:2 и вылетел из турнира. Неймар провел матч на скамейке запасных — он объяснил это тем, что в четверг «почувствовал дискомфорт».