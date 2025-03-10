Кирьяков о том, что рекорд Дзюбы значимее гонки Овечкина: «Хватит этой ерунды! Сколько Артем забил в Европе? Один мяч. Рекорд в зарубежной лиге, как у Александра в хоккее — серьезное событие»

"Если бы это был рекорд в зарубежном чемпионате, как у Овечкина в хоккее, то это было бы серьезное событие. Сейчас на уровне РПЛ делается небольшое шоу вокруг этого. Вопросов нет, для нашего чемпионата — это большое достижение, но не более того.