Гамид Агаларов хочет побить рекорд Дзюбы: «Смогу быть лучше за счет упорной работы. Мне по силам быть лучшим»

— На данный момент Дзюба самый лучший нападающий в истории в России?
— Не хочу никого обидеть, но скажу, что смогу быть лучше. Смогу быть лучше за счет упорной работы.
Не стоит обделять работу Артема и остальных нападающих. Но я считаю, что мне по силам быть лучшим.
— То есть Гамид Агаларов забьет больше 230 мячей?
— Да. Мне по силам, — сказал 24-летний нападающий махачкалинского «Динамо».
В этом сезоне Агаларов забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах Мир РПЛ. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.