«Мы обсуждали в групповом чате: что случилось с “девятками”? Их осталось так мало. Думаю, это связано с небольшими тактическими изменениями в футболе. Когда мы играли, всегда было два нападающих, два человека впереди, верно? Иногда один действовал чуть глубже, иногда другой, но они чередовались. Чаще всего это был один высокий игрок и один поменьше, но это была именно связка, и все хотели быть “девяткой”, центральным нападающим, как мы их тогда чаще называли.