Впереди еще одна тяжелая игра, в воскресенье [с «Атлетико»]. Всегда быть сосредоточенными на следующей игре — это правильно. Мне нравится менталитет футболистов, к тому же они сами получают удовольствие, в команде прекрасная атмосфера«, — сказал главный тренер “Барселоны”.
Флик о «Барселоне»: «Мы становимся лучше с каждым днем. Мне нравится менталитет игроков, и в команде прекрасная атмосфера»
"Я не говорю, что это легко, но мы становимся лучше с каждым днем. Сегодня мы смогли показать, как способны прибавить. И именно это мы и собираемся сделать. Мы покажем футболистам, что получилось, а что — нет.