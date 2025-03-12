«У “Интера” заложено в ДНК стремление бороться за победу всех турнирах. С “Фейеноордом” ребята были великолепны». Индзаги о выходе в ¼ финала ЛЧ

"Ребята были великолепны. Я продолжаю хвалить их, потому что они этого заслуживают. Эти ребята выкладываются полностью и действительно заслуживают всей похвалы за то, что они делают.
«Бавария» — крепкая и очень команда, которую очень хорошо тренируют. Мы будем играть так, как играли всегда. Мы надеемся, что все будут готовы к матчу, и мне жаль, что Аслани получил желтую карточку. Сегодня на поле вышли два парня из молодежной команды [Томас Беренбрух и Маттео Кокки], и они тоже будут нам полезны.
Я прекрасно понимаю, что значит тренировать «Интер». Было много радостей и разочарований. Ты стараешься достойно проводить каждую игру и каждое соревнование. С каждым днем ты узнаешь все больше и больше.
У этой команды заложено в ДНК стремление бороться за победу всех турнирах. Мы знаем, что нам приходится тратить много энергии, но именно поэтому этих ребят всегда нужно поддерживать. Я делаю это, и наши болельщики всегда делают то же самое", — сказал Индзаги.