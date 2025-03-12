«У “Интера” заложено в ДНК стремление бороться за победу всех турнирах. С “Фейеноордом” ребята были великолепны». Индзаги о выходе в ¼ финала ЛЧ

«Бавария» — крепкая и очень команда, которую очень хорошо тренируют. Мы будем играть так, как играли всегда. Мы надеемся, что все будут готовы к матчу, и мне жаль, что Аслани получил желтую карточку. Сегодня на поле вышли два парня из молодежной команды [Томас Беренбрух и Маттео Кокки], и они тоже будут нам полезны.