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Компани о 2:0 с «Байером» в ЛЧ: «Ребята снова показали, насколько они голодны и чего хотят добиться. Мы победили, но я не хочу слишком обольщаться»

Мюнхенский клуб победил «Байер» в ответном матче ⅛ финала турнира (2:0, первая игра — 3:0) и пробился в следующий раунд, где встретится с «Интером».

"Я думаю, что ребята сегодня снова показали, насколько они голодны и чего хотят добиться. Мы победили, но я не хочу слишком обольщаться.

Я думаю, что второй тайм был очень интересным. В первом тайме мы прессинговали как обычно. Мы знали, что у нас не будет много моментов, но мы создали несколько.

Во втором тайме мы хорошо защищались, хотя у них было много атакующих игроков на поле. Но мы все равно упорно боролись, надежно защищались при навесах — и все еще были опасны у ворот соперника. Мы показали хороший баланс.

Я с нетерпением жду встречи с «Интером», но между ними еще несколько игр. Моя работа — всегда готовиться к следующей игре«, — сказал главный тренер “Баварии”.