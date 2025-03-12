Энрике о победе над «Ливерпулем»: «Благодаря нашему менталитету, характеру и особенно Доннарумме, “ПСЖ” смог выиграть сложный матч. Это только начало! Мы настроены стать лучше»

"Я очень рад, мы показали, что мы настоящая команда. Сегодня мы провели очень хороший матч при поддержке наших болельщиков, и мы гордимся этой прекрасной командой. Это только начало! Мы настроены стать лучше.
Это был очень сложный матч, потому что «Ливерпуль» — очень хорошая команда. Было трудно удерживать мяч. Но благодаря нашему менталитету, нашему характеру, и особенно Доннарумме, мы смогли выиграть этот матч.
Нам нужно подумать о восстановлении сил и праздновании. Мы показали, что любим играть в футбол, независимо от стадиона и атмосферы«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.