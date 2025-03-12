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Энрике о победе над «Ливерпулем»: «Благодаря нашему менталитету, характеру и особенно Доннарумме, “ПСЖ” смог выиграть сложный матч. Это только начало! Мы настроены стать лучше»

Парижский клуб победил «Ливерпуль» в  финала турнира (0:1, 1:0, по пенальти 4:1) и пробился в следующий раунд.
Источник: Sports

"Я очень рад, мы показали, что мы настоящая команда. Сегодня мы провели очень хороший матч при поддержке наших болельщиков, и мы гордимся этой прекрасной командой. Это только начало! Мы настроены стать лучше.

Это был очень сложный матч, потому что «Ливерпуль» — очень хорошая команда. Было трудно удерживать мяч. Но благодаря нашему менталитету, нашему характеру, и особенно Доннарумме, мы смогли выиграть этот матч.

Нам нужно подумать о восстановлении сил и праздновании. Мы показали, что любим играть в футбол, независимо от стадиона и атмосферы«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.