Слот про 0:1 с «ПСЖ»: «Лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. “Ливерпуль” провел идеальную игру, но удача иссякла. Мы, нидерландцы, знаем, как проигрывать серию пенальти»

"Это был лучший футбольный матч, в котором я когда-либо принимал участие. Прекрасная игра, особенно если сравнивать с той, что была на прошлой неделе. Мы создавали моменты и вдруг пропустили. После прошлой недели удача иссякла.