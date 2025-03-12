Слот про 0:1 с «ПСЖ»: «Лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. “Ливерпуль” провел идеальную игру, но удача иссякла. Мы, нидерландцы, знаем, как проигрывать серию пенальти»

Было ощущение, что мы заслуживали большего, чем 0:1. Мы провели идеальный матч, не считая того, что не забили. Это как «ПСЖ» на прошлой неделе провел идеальный матч.
В дополнительное время соперник, возможно, играл чуть получше. Все свелось к пенальти, а мы, нидерландцы, знаем, как проигрывать серии.
Сейчас все разочарованы. Но я знаю этих игроков, они стойкие.
В этой игре было все, чего можно желать. Мы могли бы рассчитывать хотя бы на ничью после 90 минут«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Amazon Prime.