Гендиректор «Динамо» об «Аль-Насре» Роналду на Братском кубке: «Команда статусная, попросят большой гонорар. Если экономика не сойдется, отметем вариант с их приглашением»

— Как оцените вероятность участия «Аль-Насра» в Братском Кубке оптимальным составом — с Роналду и другими звездами?
— Мы прорабатываем много вариантов проведения Братского Кубка. Все увидите, когда турнир будет проработан.
— «Аль-Наср» — один из возможных участников?
— Мы общались с их представителями. Понятно, что команда статусная. Скорее всего, попросят большой гонорар. Вопрос в том, что турнир — коммерческий. Нам важно, чтобы экономика была положительная.
Если экономика не сойдется, то вариант с приглашением «Аль-Насра» отметем, — сказал Павел Пивоваров.
Гафин пригласил «Аль-Наср» Роналду на Братский кубок: «Динамо» и ЦСКА будут рады видеть клуб в числе участников. Готовы предложить игрокам скидку в нашем магазине".