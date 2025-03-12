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Семин о том, кто может побить рекорд Дзюбы по голам: «Тюкавин ближе всех из игроков нового поколения»

Форвард «Акрона» ранее стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 234 забитыми голами.

Источник: Спортс"

— Задатки сильного нападающего в Дзюбе были видны, еще когда он занимался в детско-юношеской школе. Было видно, что растет бомбардир, а его лучшее качество — игра внутри штрафной. Он габаритный игрок, на него нужно по-своему ориентировать игру команды. Даже в игре с «Крыльями» мяч же отскочил к нему, а не к кому-то другому. У него есть чутье, он бомбардир от рождения. Это дорогого стоит, такие игроки выигрывают матчи.

— Есть ли в России футболист, способный побить рекорд Дзюбы?

— Я думаю, что есть. Костя Тюкавин обладает хорошими бомбардирскими навыками. На сегодняшний день из игроков нового поколения он ближе всех к этому рекорду, — сказал экс-тренер «Локомотива».

В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча и забил 8 голов. Форвард восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.