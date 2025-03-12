Роман Ротенберг: «Я бы никогда не сравнивал достижения Дзюбы и Овечкина. Это неправильно, два разных вида спорта»

И то же самое можно сказать про Сашу Овечкина. Здесь нельзя ни в коем случае сравнивать. Я считаю, что это неправильно. Поэтому желаем здоровья Дзюбе, пусть ещё забивает. И Саше, конечно, желаем, чтобы он в следующей игре продолжил свою голевую серию", — сказал главный тренер СКА.