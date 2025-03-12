Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пономарев о карьере Акинфеева в одном клубе: «Я его поддерживаю, хотя сам бы точно уехал. Меня после ЧМ звали в “МЮ”, обещали 800 тысяч фунтов. Я говорю: “Ребят, не могу. У меня папа раб

"Игорь — молодец. Зачем ему было куда-либо уезжать? Здесь ему хорошо платят, он пользуется уважением болельщиков и руководства. Я его поддерживаю, хотя сам бы точно уехал (смеется).

Источник: Спортс"

Меня же после чемпионата мира приглашали в «Манчестер Юнайтед», обещали восемьсот тысяч фунтов стерлингов. Я им говорю: "Нет, ребят, не могу. У меня папа работает в КГБ.

Думаю, Игорь на всю жизнь останется в ЦСКА или тренером, или селекционером. Мой почет и уважение ему за такое уникальное достижение. Все куда-то дергаются, меняют команды. Дзюба, к примеру, сменил восемь клубов. Куда это годится? В советское время было зазорно переходить в другой клуб, это считалось предательством. А сейчас все стерлось", — сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.