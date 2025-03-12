Пономарев о карьере Акинфеева в одном клубе: «Я его поддерживаю, хотя сам бы точно уехал. Меня после ЧМ звали в “МЮ”, обещали 800 тысяч фунтов. Я говорю: “Ребят, не могу. У меня папа раб

Думаю, Игорь на всю жизнь останется в ЦСКА или тренером, или селекционером. Мой почет и уважение ему за такое уникальное достижение. Все куда-то дергаются, меняют команды. Дзюба, к примеру, сменил восемь клубов. Куда это годится? В советское время было зазорно переходить в другой клуб, это считалось предательством. А сейчас все стерлось", — сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.