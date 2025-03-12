Черданцев о Дзюбе: «Он должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова лучших, то Артем лучший российский форвард прямо сейчас. Тем более в отсутствие Тюкавина»

Накануне в матче с «Крыльями Советов» Дзюба забил 234-й гол в карьере и обошел Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.
«Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова в сборную на конкретный сбор лучших в текущий момент времени, то Дзюба лучший российский нападающий прямо сейчас. Тем более в отсутствие Тюкавина», — написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о намерении привлекать молодых игроков и сказал, что ему интереснее вызвать в сборную Александра Кокшарова, чем Артема Дзюбу. Сам Дзюба указал на непоследовательность решений Карпина, отметив попадание 31-летнего Дугласа в расширенный список. Скепсис по поводу невызова Дзюбы на фоне приглашения Дугласа Сантоса высказывали и другие спикеры, в частности, бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков.