Черданцев о Дзюбе: «Он должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова лучших, то Артем лучший российский форвард прямо сейчас. Тем более в отсутствие Тюкавина»

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о намерении привлекать молодых игроков и сказал, что ему интереснее вызвать в сборную Александра Кокшарова, чем Артема Дзюбу. Сам Дзюба указал на непоследовательность решений Карпина, отметив попадание 31-летнего Дугласа в расширенный список. Скепсис по поводу невызова Дзюбы на фоне приглашения Дугласа Сантоса высказывали и другие спикеры, в частности, бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков.