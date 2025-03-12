Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит»

«Кержаков поздравил? Нет. Он вообще как‑то токсично себя ведет, лукавит как‑то», — сказал Дзюба.
Кержаков о том, что Дзюба побил его рекорд: «Молодец! Не следил за этим — наблюдаю за сыном на турнире».
Кержаков о рекорде по голам: «Очень странная вещь, футбол — командный вид. Я закончил 7 лет назад, спокойно отношусь — это цифры партнеров в том числе. Пусть Дзюба наслаждается, я не переживаю».
Артем Дзюба: «В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 или нет. Многие хотят увидеть мои прощальные матчи — это было бы красиво».