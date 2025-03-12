«Дзюба играл бы в основе мощнейшей сборной СССР. Одаренный Богом футболист, умеет все, это уникум! Больше никто в России не похож на Артема, он самый сильный». Кавазашвили о форварде «Акрона»

"Никто и никогда в жизни не говорил, что Дзюба не умеет играть. Это единственный форвард в РПЛ, который себе не имеет равных. Он одаренный Богом футболист. Характер его меня вообще не волнует. Его очень часто травят журналисты, поэтому он срывается. Если бы меня так травили, то я бы тоже срывался.