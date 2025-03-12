Артем Дзюба: «Люди всегда говорят: “Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной”. При Карпине вряд ли это произойдет. И хочется получить удовольствие с хорошим соперником, а не рыбаками в&nb

"Я уже говорил, что мне не так долго осталось играть. Все, кого встречаю в Москве и других городах, меня поздравляют. Огромное спасибо, мне очень приятно, что такое событие не прошло мимо обычных людей.