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Артем Дзюба: «Люди всегда говорят: “Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной”. При Карпине вряд ли это произойдет. И хочется получить удовольствие с хорошим соперником, а не рыбаками в&nb

"Я уже говорил, что мне не так долго осталось играть. Все, кого встречаю в Москве и других городах, меня поздравляют. Огромное спасибо, мне очень приятно, что такое событие не прошло мимо обычных людей.
Источник: Спортс"

Они всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». Для определенных людей это было бы праздником.

Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдет. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда да.

Но, если честно, даже если забью, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием.

Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях. Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы«, — сказал форвард “Акрона”.