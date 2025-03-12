Артем Дзюба: «Люди всегда говорят: “Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной”. При Карпине вряд ли это произойдет. И хочется получить удовольствие с хорошим соперником, а не рыбаками в&nb

Они всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». Для определенных людей это было бы праздником.
Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдет. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда да.
Но, если честно, даже если забью, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием.
Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях. Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы«, — сказал форвард “Акрона”.