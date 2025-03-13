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«Реал» выиграл все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф ЛЧ/КЕЧ

Команда Карло Анчелотти вышла в ¼ финала турнира, одержав победу над «матрасниками» (2:1, 0:1, по пенальти 4:2).
Источник: Спортс"

«Сливочные» выиграли все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф главного еврокубкового турнира. «Реал» дважды обыгрывал этого соперника в финале Лиги чемпионов, а также проходил «Атлетико» по сумме двух встреч в ⅛, ¼ и ½ финала.

Добавим, что в Кубке европейских чемпионов команды играли в 1959 году на стадии полуфинала, и «Реал» вышел в финал по сумме трех матчей (две игры плюс переигровка).

Таким образом, «Реал» выходил победителем в противостоянии шесть раз из шести — в 1959-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2017-м и 2025-м.