«Реал» выиграл все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф ЛЧ/КЕЧ

«Сливочные» выиграли все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф главного еврокубкового турнира. «Реал» дважды обыгрывал этого соперника в финале Лиги чемпионов, а также проходил «Атлетико» по сумме двух встреч в ⅛, ¼ и ½ финала.