«Реал» выиграл все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф ЛЧ/КЕЧ

«Сливочные» выиграли все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф главного еврокубкового турнира. «Реал» дважды обыгрывал этого соперника в финале Лиги чемпионов, а также проходил «Атлетико» по сумме двух встреч в ⅛, ¼ и ½ финала.
Добавим, что в Кубке европейских чемпионов команды играли в 1959 году на стадии полуфинала, и «Реал» вышел в финал по сумме трех матчей (две игры плюс переигровка).
Таким образом, «Реал» выходил победителем в противостоянии шесть раз из шести — в 1959-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2017-м и 2025-м.