Яну Облаку удалось парировать удар Лукаса Васкеса, однако пробивший следом Маркос Льоренте попал в перекладину. «Атлетико» проиграл и вылетел из Лиги чемпионов на этапе ⅛ финала.
Альварес поскользнулся и коснулся мяча обеими ногами в серии пенальти — гол «Реалу» не засчитали. Льоренте пробил в перекладину после того, как Облак отразил удар Васкеса
Нападающий Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный судья Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.