Артета о выходе в ¼ финала ЛЧ: «Это важно, потому что “Арсенал” хочет побеждать и конкурировать с лучшими клубами мира. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего»

"Мы второй сезон подряд выходим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы счастливы.
Мы хорошо начали, забили гол, дважды были впереди, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Во втором тайме игроки выглядели уставшими. Когда вы делаете так много замен, команде не хватает сыгранности".
О важности выхода в четвертьфинал.
"Почему это важно? Потому что мы хотим побеждать. А чтобы победить, нужно пройти все этапы. И потому что это нужно клубу.
Мы команда, которая хочет быть лучшей и конкурировать с лучшими клубами мира. А для этого нужно постоянно проявлять себя. И это очень сложно. Но мы [выходим в четвертьфинал] два года подряд. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего", — сказал Артета.