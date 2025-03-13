Артета о выходе в ¼ финала ЛЧ: «Это важно, потому что “Арсенал” хочет побеждать и конкурировать с лучшими клубами мира. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего»

Мы команда, которая хочет быть лучшей и конкурировать с лучшими клубами мира. А для этого нужно постоянно проявлять себя. И это очень сложно. Но мы [выходим в четвертьфинал] два года подряд. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего", — сказал Артета.