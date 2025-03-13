Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артета о выходе в ¼ финала ЛЧ: «Это важно, потому что “Арсенал” хочет побеждать и конкурировать с лучшими клубами мира. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего»

Лондонская команда сыграла вничью с ПСВ в ответном матче ⅛ финала турнира (2:2, первая игра — 7:1) и пробилась в следующий раунд.

"Мы второй сезон подряд выходим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы счастливы.

Мы хорошо начали, забили гол, дважды были впереди, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Во втором тайме игроки выглядели уставшими. Когда вы делаете так много замен, команде не хватает сыгранности".

О важности выхода в четвертьфинал.

"Почему это важно? Потому что мы хотим побеждать. А чтобы победить, нужно пройти все этапы. И потому что это нужно клубу.

Мы команда, которая хочет быть лучшей и конкурировать с лучшими клубами мира. А для этого нужно постоянно проявлять себя. И это очень сложно. Но мы [выходим в четвертьфинал] два года подряд. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего", — сказал Артета.