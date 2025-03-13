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Симеоне после вылета: «Реал» всегда обыгрывает нас в ЛЧ, но ему приходится по-настоящему тяжело. Горжусь «Атлетико», мы контролировали игру"

Игровое время завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев «Метрополитано», по пенальти победили гости.

Источник: Спортс"

"Я бы не стал говорить про удачу. Я бы лучше поговорил о том, что горжусь нашей командой и тем, как она всегда бьется. Это останется в истории всего того процесса, который проходит наш клуб.

Мы очень хорошо контролировали игру на протяжении всего матча, у нас были возможности увеличить счет, но не хватало точных действий в конце комбинаций. Соперник владел мячом, но не создавал голевых моментов. Он не забил пенальти, а мы, думаю, прекрасно потрудились.

Пенальти на тренировках — это не то же самое, что пенальти в матчах. Я не смотрел, как игроки бьют. Похоже, Хулиан Альварес коснулся мяча [дважды] при ударе, и если судья так считает, то пусть так и будет.

Я горжусь нашей командой. Наши фанаты, думаю, получили удовольствие от игры. «Реал» всегда или почти всегда обыгрывает нас в Лиге чемпионов, но ему приходится тяжело, по-настоящему тяжело«, — сказал главный тренер “Атлетико” в эфире Movistar.