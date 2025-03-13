Анчелотти о победе «Реала» над «Атлетико»: «Пенальти — лотерея. Хотели поставить Эндрика бить пятым — он не особо обрадовался. Решили, что Рюдигер более собран»

«Не очень. Мы хотели поставить Эндрика бить пятым, но решили, что Рюдигер более собран. Мы говорили об этом. Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался. И я сказал: “Погодите, погодите”, — высказался тренер “Реала”.