Лангле о вылете от «Реала»: «Атлетико» не хватило удачи. Все шло очень ровно, в серии пенальти может качнуться как в одну, так и в другую сторону"

"Мы по-прежнему в состоянии шока. От начала и до конца показывали грандиозную игру. Нам надо собраться, но это тяжелый удар. Думаю, мы всей командой, клубом заслужили [победу] ради болельщиков. За всю их поддержку, которая нам очень помогла.
Против команды, которая успешно управляет игрой, мы начали очень хорошо. От начала и до конца все шло очень ровно, как и в первом матче. В итоге все свелось к серии пенальти, где все может качнуться как в одну, так и в другую сторону. И сегодня удачи нам не хватило.
В ближайшие дни мы справимся с ударом по нашему моральному состоянию. Нам предстоит проделать много работы — сезон сегодня не заканчивается. У нас важные цели, ради которых стоит играть«, — сказал защитник “Атлетико”.