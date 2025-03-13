Лангле о вылете от «Реала»: «Атлетико» не хватило удачи. Все шло очень ровно, в серии пенальти может качнуться как в одну, так и в другую сторону"

Против команды, которая успешно управляет игрой, мы начали очень хорошо. От начала и до конца все шло очень ровно, как и в первом матче. В итоге все свелось к серии пенальти, где все может качнуться как в одну, так и в другую сторону. И сегодня удачи нам не хватило.