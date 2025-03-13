Куртуа о серии пенальти с «Атлетико»: «Я заметил, что Альварес коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им немного не повезло»

УЕФА видит все четко. Мне надоело все время изображать жертву и плакать из-за подобных вещей. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они все видели четко, поэтому и дали свисток. Они люди и могут ошибаться, но благодаря технологии ВАР они все четко видели«, — сказал вратарь “Реала” Тибо Куртуа.