Зинченко об игре в полузащите «Арсенала»: «Сказал Эдегору и Райсу, что теперь понимаю, как много они носятся»

"Самое главное — выход в следующий раунд. Теперь с нетерпением ждем следующего матча. Играть против своего бывшего клуба — особое чувство. Я люблю ПСВ, ко мне там всегда тепло относились.
Не сказал бы, что игре в полузащите для меня в новинку. Я часто играл полузащитника, особенно за сборную Украины. Сказал Мартину [Эдегору] и [Деклану] Райсу, что теперь понимаю, как много они носятся. Таковы требования этого уровня.
В этом турнире тебя может наказать любая команда. Остались только соперники мирового класса. Я просто с нетерпением жду следующего матча«, — сказал хавбек “Арсенала”.