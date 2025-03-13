Зинченко об игре в полузащите «Арсенала»: «Сказал Эдегору и Райсу, что теперь понимаю, как много они носятся»

Не сказал бы, что игре в полузащите для меня в новинку. Я часто играл полузащитника, особенно за сборную Украины. Сказал Мартину [Эдегору] и [Деклану] Райсу, что теперь понимаю, как много они носятся. Таковы требования этого уровня.