Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зинченко об игре в полузащите «Арсенала»: «Сказал Эдегору и Райсу, что теперь понимаю, как много они носятся»

Хавбек лондонцев открыл счет в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2, первая игра — 7:1).

Источник: Спортс"

"Самое главное — выход в следующий раунд. Теперь с нетерпением ждем следующего матча. Играть против своего бывшего клуба — особое чувство. Я люблю ПСВ, ко мне там всегда тепло относились.

Не сказал бы, что игре в полузащите для меня в новинку. Я часто играл полузащитника, особенно за сборную Украины. Сказал Мартину [Эдегору] и [Деклану] Райсу, что теперь понимаю, как много они носятся. Таковы требования этого уровня.

В этом турнире тебя может наказать любая команда. Остались только соперники мирового класса. Я просто с нетерпением жду следующего матча«, — сказал хавбек “Арсенала”.