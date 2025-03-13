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Стерлинг — первый англичанин с голевыми действиями за 4 разных клуба в ЛЧ

Рахим Стерлинг сделал две голевые передачи в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

Источник: Спортс"

Вингер «Арсенала» стал первым в истории англичанином, совершившим не менее одного голевого действия за четыре разных клуба в главном еврокубковом турнире.

Ранее Стерлинг выступал за «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».