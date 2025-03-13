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Джан об ¼ ЛЧ: «Боруссия» поедет в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Цель — пройти дальше, будем бороться"

В ⅛ финала дортмундская «Боруссия» выбила «Лилль» (1:1, 2:1).

Источник: Спортс"

«Самое главное — это победа. Я всегда стремлюсь помогать команде. Думаю, мы хорошо играли в первом тайме. Когда забиваешь, всегда можно сказать, что играли хорошо, но мы не забили. На этом стадионе нелегко уступать в счете. Во втором тайме мы действовали очень энергично, забили два гола, и это большое достижение».

О матчах с «Барселоной» в ¼ финала.

«Мы играем в футбол ради таких матчей. Мы поедем в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Наша цель — пройти дальше, и мы будем бороться. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал капитан «Боруссии».