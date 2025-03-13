Джан об ¼ ЛЧ: «Боруссия» поедет в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Цель — пройти дальше, будем бороться"

«Самое главное — это победа. Я всегда стремлюсь помогать команде. Думаю, мы хорошо играли в первом тайме. Когда забиваешь, всегда можно сказать, что играли хорошо, но мы не забили. На этом стадионе нелегко уступать в счете. Во втором тайме мы действовали очень энергично, забили два гола, и это большое достижение».