Джан об ¼ ЛЧ: «Боруссия» поедет в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Цель — пройти дальше, будем бороться"

«Самое главное — это победа. Я всегда стремлюсь помогать команде. Думаю, мы хорошо играли в первом тайме. Когда забиваешь, всегда можно сказать, что играли хорошо, но мы не забили. На этом стадионе нелегко уступать в счете. Во втором тайме мы действовали очень энергично, забили два гола, и это большое достижение».
О матчах с «Барселоной» в ¼ финала.
«Мы играем в футбол ради таких матчей. Мы поедем в Барселону, чтобы сыграть в свое удовольствие. Наша цель — пройти дальше, и мы будем бороться. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал капитан «Боруссии».