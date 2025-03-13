Гендиректор «Динамо» о красной Маухуба с ЦСКА: «Обжаловать не будем. Он подвел команду»

"Результат нас не устраивает. То, как развивался матч, наверное, логично, что ЦСКА победил. При равном счете и равной игре наш нападающий получил красную. Обжаловать не будем. Подвел команду. Сразу же пропустили, хотя были моменты и после. ЦСКА уверенно довел матч до победы. Еще вторая игра, разрыв минимальный. Будем играть на победу.