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Гендиректор «Динамо» о красной Маухуба с ЦСКА: «Обжаловать не будем. Он подвел команду»

На 61-й минуте первого матча ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2) форвард бело-голубых пошел на Владислава Торопа в штрафной соперника и ударил шипами вратаря в бедро.

Источник: Спортс"

"Результат нас не устраивает. То, как развивался матч, наверное, логично, что ЦСКА победил. При равном счете и равной игре наш нападающий получил красную. Обжаловать не будем. Подвел команду. Сразу же пропустили, хотя были моменты и после. ЦСКА уверенно довел матч до победы. Еще вторая игра, разрыв минимальный. Будем играть на победу.

Два нападающих пропустят игру? Есть определенная вариативность в атаке: Гладышев, Нгамале и другие игроки. Будем играть от своих возможностей. Нам принципиально выигрывать в каждом матче", — сказал Павел Пивоваров.