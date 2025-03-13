Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ростов» с минимальным счетом проиграл «Зениту» в матче Кубка России

ФК «Ростов» уступил со счетом 0:1 «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет футбольного Кубка России — 2024/2025.

Источник: Коммерсантъ

Игра прошла вчера на домашнем поле ростовской команды.

Мяч оказался в воротах «Ростова» на 79-й минуте встречи. Гол забил колумбийский нападающий газпромовского клуба Матео Кассьерра.