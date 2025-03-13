«Ростов» с минимальным счетом проиграл «Зениту» в матче Кубка России

Игра прошла вчера на домашнем поле ростовской команды.
Мяч оказался в воротах «Ростова» на 79-й минуте встречи. Гол забил колумбийский нападающий газпромовского клуба Матео Кассьерра.
ФК «Ростов» уступил со счетом 0:1 «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет футбольного Кубка России — 2024/2025.
Игра прошла вчера на домашнем поле ростовской команды.
Мяч оказался в воротах «Ростова» на 79-й минуте встречи. Гол забил колумбийский нападающий газпромовского клуба Матео Кассьерра.