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Ведущая «Натальной карты» о Дзюбе в сборной: «В период ретроградной Венерки возвращаются любимые. Вызван Лев с асцендентом в Деве, Лев-рекордсмен. Наконец-то!»

36-летний нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские игры с Гренадой и Замбией.
Источник: Спортс"

Перед официальным объявлением состава Олеся Иванченко, юмористка, ютубер, астролог и ведущая шоу «Натальная карта» в VK, анонсировала возвращение Дзюбы.

"Друзья, если вы помните мою футбольную астрологическую практику, вы сейчас не удивитесь. Смотрите, сейчас у нас период какой? Правильно — период ретроградной Венерки. А в этот период возвращаются любимые.

И вот, наконец-то, звезды сошлись так, планетки столкнулись таким образом, что нашептали мне, что в состав сборной России на ближайшие матчи с Замбией и Гренадой вызван настоящий Лев. И не просто Лев, а Лев с асцендентом (астрологический знак, поднимающийся на восточном горизонте в момент рождения человека — Спортс«“) в Деве. Ну, наконец-то!

Но как вы думаете, кто это? Небольшая подсказка: Лев-рекордсмен", — сказала Иванченко.

«Это не шутки. Скоро объявим окончательный состав на предстоящий сбор», — добавил главный тренер национальной сборной РФ Валерий Карпин.

Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, обогнал Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

Артем не играл за сборную России с 2021 года. Он забил 30 голов и делит первое место с Кержаковым.