Ведущая «Натальной карты» о Дзюбе в сборной: «В период ретроградной Венерки возвращаются любимые. Вызван Лев с асцендентом в Деве, Лев-рекордсмен. Наконец-то!»

И вот, наконец-то, звезды сошлись так, планетки столкнулись таким образом, что нашептали мне, что в состав сборной России на ближайшие матчи с Замбией и Гренадой вызван настоящий Лев. И не просто Лев, а Лев с асцендентом (астрологический знак, поднимающийся на восточном горизонте в момент рождения человека — Спортс«“) в Деве. Ну, наконец-то!