Мостовой о Дзюбе в сборной: «Почему не вызвать Кержакова тогда? И меня можно — я в 50+ лет тоже забил бы команде из торгового центра “Гренада” и какой-нибудь рекорд установил»

А почему тогда не вызвать и Александра Кержакова, который тоже может этот рекорд еще увеличить? В конечном счете и меня можно вызвать. Я бы тоже какой-нибудь рекорд в 50 с лишним лет установил, тоже забил бы гол команде из торгового центра «Гренада», — сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.