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Мостовой о Дзюбе в сборной: «Почему не вызвать Кержакова тогда? И меня можно — я в 50+ лет тоже забил бы команде из торгового центра “Гренада” и какой-нибудь рекорд установил»

36-летний нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на мартовские товарищеские игры с Гренадой и Замбией.
Источник: Sports

Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, обогнал Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

Артем не играл за сборную России с 2021 года. Он забил за команду 30 голов и делит первое место с Кержаковым.

"Ух, какая новость! Ну, в принципе, хорошая новость, что Артема вызвали в сборную.

Она, конечно, смотрится немножко смешно, потому что, когда надо было, не вызывали, какие-то конфликты были, а сейчас против команды, название которой мне даже трудно выговорить, его вызывают, чтобы он там побил рекорд.

А почему тогда не вызвать и Александра Кержакова, который тоже может этот рекорд еще увеличить? В конечном счете и меня можно вызвать. Я бы тоже какой-нибудь рекорд в 50 с лишним лет установил, тоже забил бы гол команде из торгового центра «Гренада», — сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.