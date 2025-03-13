Александр Тихонов о Дзюбе в сборной: «Это позор. На безрыбье и рак — рыба, на безводье и ##### — фонтан. Обсуждаем как Марадону или Пеле. Вот Овечкин — это я понимаю, на каком

Ну, вызвали, ради бога, но ладно бы Дзюба забивал там — на чемпионатах мира, Европы. А у нас-то кому забивать? Я иногда из любопытства смотрю российский футбол минут 20, но разве это футбол? Может, мы еще доживем до того, что Дзюбу и в 50 лет никто не превзойдет.