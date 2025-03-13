The Guardian: Россия сохраняет огромное влияние в УЕФА, несмотря на отстранение

Несмотря на то что месяц назад его переизбрали президентом РФС, он решил не выдвигаться на новый срок в исполком УЕФА. Боялся ли он того, что люди, выбравшие его в 2021 году, не сделают этого снова? Несколько инсайдеров в УЕФА заявили, что это бы не произошло. Дюков по-прежнему будет участвовать в обсуждениях конфедерации, поскольку он не откажется от своих назначений в национальных ассоциациях и комитетах по клубным соревнованиям.