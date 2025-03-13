Черчесов о вызове Дзюбы: «Он заслужил. Сборная — это сегодня и сейчас. Зная Артема, рекорд Кержакова точно падет»

Падет ли рекорд? Зная Дзюбу, точно падет. Но он же сам себя в составе не выпустит. Ему надо доказывать на тренировках, а дальше все будет зависеть от того, выпустят ли его на поле или нет, решит ли так главный тренер", — сказал бывший главный тренер сборной России.