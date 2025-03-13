Павлюченко о Дзюбе в сборной: «Все будут рады его возвращению. Вся страна будет наблюдать. Это лучший российский нападающий»

"Я слежу за своим другом Артемом Дзюбой. Он сейчас лидер, он сейчас лучший бомбардир в истории нашей страны. Мне кажется, что сейчас такого футболиста, которого ценят и любят, нужно 100% вызывать в сборную России. Поверьте мне, когда Артем выйдет на поле в футболке сборной, он обязательно забьет. В нынешней ситуации это будет правильно.