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Павлюченко о Дзюбе в сборной: «Все будут рады его возвращению. Вся страна будет наблюдать. Это лучший российский нападающий»

"Я слежу за своим другом Артемом Дзюбой. Он сейчас лидер, он сейчас лучший бомбардир в истории нашей страны. Мне кажется, что сейчас такого футболиста, которого ценят и любят, нужно 100% вызывать в сборную России.

Источник: Спортс"

"Я слежу за своим другом Артемом Дзюбой. Он сейчас лидер, он сейчас лучший бомбардир в истории нашей страны. Мне кажется, что сейчас такого футболиста, которого ценят и любят, нужно 100% вызывать в сборную России. Поверьте мне, когда Артем выйдет на поле в футболке сборной, он обязательно забьет. В нынешней ситуации это будет правильно.

Абсолютно справедливо, что Валерий Карпин вызвал его в национальную команду. На данную минуту это лучший российский нападающий, лучше него пока никого нет. Костя Тюкавин сейчас травмирован. Кстати, я желаю ему здоровья. Поэтому только Артем. Он соответствует уровню сборной, если бы я был главным тренером, поступил бы так же, как и Карпин.

Это будет хорошо воспринято болельщиками сборной. Все будут рады возвращению и обязательно придут на стадион поддержать команду и лично Артема. Вот увидите, вся страна за этим будет наблюдать. И я буду в их числе«, — сказал бывший нападающий “Спартака” и сборной России Роман Павлюченко.

Дзюба в сборной — еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно.

«За сборную играть было честью, а сейчас вызывают всех», — говорил Дзюба. Теперь его «трясет, как пацана».