Представитель Дзюбы: «Артем до последнего не мог поверить в вызов в сборную. После разговора с Карпиным он находился в приятном шоке»

"Счастлив и рад за Артема, да и за всех нас. Мы уже довольно давно были на связи с представителями РФС. Огромное спасибо им за то, что решение вызвать Артема Дзюбу в сборную все-таки было принято, а также за то, что сделали исключение из правила, что в национальную команду не вызываются футболисты старше 30 лет.