Ричардс о вылете «Ливерпуля» из ЛЧ: «ПСЖ» был сильнее в обоих матчах, они стали лучше без Месси, Неймара и Мбаппе. Обе команды играли блестяще — это лучшая реклама турнира"

«Ливерпуль» очень хорошо начал. У них было много моментов. Но «ПСЖ» сейчас хорош. Думаю, они были сильнее в обоих матчах, и я был очень удивлен этому. Когда вы теряете Неймара, Месси или Мбаппе, вы всегда думаете: «Хорошо, но как воссоздать этот уровень в плане качества?» Но теперь они стали лучше. Они лучше действуют на контратаках, лучше в центре поля и в обороне.