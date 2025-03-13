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Ричардс о вылете «Ливерпуля» из ЛЧ: «ПСЖ» был сильнее в обоих матчах, они стали лучше без Месси, Неймара и Мбаппе. Обе команды играли блестяще — это лучшая реклама турнира"

Парижане прошли «Ливерпуль» в  финала турнира (0:1, 1:0, 4:1 — пенальти).
Источник: Спортс"

«Думаю, обе команды играли блестяще. Мне показалось, что в первом матче “ПСЖ” абсолютно доминировал. Думаю, они должны были забить четыре или пять мячей. “Ливерпуль” забил один. Это сделал Харви Эллиотт. Тогда я подумал: “Ладно, “Энфилд”, посмотрим. Посмотрим, как это будет”.

«Ливерпуль» очень хорошо начал. У них было много моментов. Но «ПСЖ» сейчас хорош. Думаю, они были сильнее в обоих матчах, и я был очень удивлен этому. Когда вы теряете Неймара, Месси или Мбаппе, вы всегда думаете: «Хорошо, но как воссоздать этот уровень в плане качества?» Но теперь они стали лучше. Они лучше действуют на контратаках, лучше в центре поля и в обороне.

Я подумал, что это отличная реклама Лиги чемпионов — две команды топ-уровня. И, честно говоря, я думаю, что «Ливерпуль» был немного шокирован тем, насколько хорош «ПСЖ». Я общался с прессой перед матчем, и «ПСЖ» уверенно подходил и к первой, и к ответной игре.

Луис Энрике — действительно лучший тренер. Он точно знает, как хочет играть. он также требует контроля. Но если они играют так на «Энфилде», то они реально претендуют на победу в Лиге чемпионов. Думаю, это была лучшая игра Лиги чемпионов до сих пор«, — сказал бывший защитник “Манчестер Сити”.