«Присутствую в жизни супруги в качестве мебели»: история громкого развода Руслана Нигматуллина с первой женой

«Он ничего про меня не знал. И я про него тоже. Хотя с папой регулярно смотрела футбол по телевизору, но игроков особо не запоминала. В тот вечер мы посидели с Русланом и расстались. Но… только на несколько дней. Между прочим, тогда он вовсе не был таким известным, как сейчас», — говорила Нигматуллина «КП».