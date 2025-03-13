«Присутствую в жизни супруги в качестве мебели»: история громкого развода Руслана Нигматуллина с первой женой

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин после своего 50-летия сделал предложение новой возлюбленной — ею оказалась модель и ведущая Эвелина Сынча. Девушка младше избранника на 28 лет. Ранее футболист состоял в продолжительном браке, который завершился скандальным разрывом.
История любви Нигматуллиных
Руслан Нигматуллин познакомился со своей первой женой Еленой в 1996 году в компании общих друзей. Спортсмен влюбился с первого взгляда. Девушка произвела на него впечатление, несмотря на не лучшее настроение.
«Мы познакомились в одной компании, не имеющей к футболу никакого отношения. У меня в тот вечер было не самое лучшее настроение, и я решила с друзьями развеяться», — вспоминала Елена в интервью «Комсомольской правде».
Тогда студентка медицинского университета работала моделью. Футболист еще не был известен на всю страну и только начал выступать за дубль московского «Спартака».
«Он ничего про меня не знал. И я про него тоже. Хотя с папой регулярно смотрела футбол по телевизору, но игроков особо не запоминала. В тот вечер мы посидели с Русланом и расстались. Но… только на несколько дней. Между прочим, тогда он вовсе не был таким известным, как сейчас», — говорила Нигматуллина «КП».
Буквально через несколько дней молодые люди начали жить вместе и вскоре сыграли свадьбу. Елена не пропускала ни одного матча возлюбленного. Она прошла с ним весь путь от непредсказуемости в начале карьеры до больших побед и огромной популярности. Нигматуллин — трехкратный чемпион России (в составе «Спартака» и «Локомотива») и двукратный обладатель Кубка России (в составе железнодорожников). Ради возлюбленного Елена бросила модельную карьеру, сосредоточилась на работе дизайнера и посвятила себя семье. Вратарь национальной сборной часто делился в соцсетях семейными фото.
Супруги были в браке 27 лет. Секретом долгих отношений бывший футболист называл любовь и уважение.
«Банально: любите друг друга. И уважение! Когда что-то из этого уходит, то и отношения сходят на нет», — рассказывал Нигматуллин «СЭ».
Дети Нигматуллиных
В семье Руслана и Елены родилось двое сыновей — Руслан и Марсель. Оба сейчас проживают в США. Изначально старший сын хотел пойти по стопам звездного отца, выступал в системах клубов «Атланта Юнайтед» и «Уэстон». Также юноша изучал бизнес-администрирование в колледже Святого Франциска в Нью-Йорке. У Руслана-младшего помимо футбола всегда была любовь к машинам. Поэтому он выбрал не спорт, а работу в дилерском центре.
«Старший уже с девочкой живет. Работает в дилерском центре Dodge, Chrysler и Jeep. Для понимания — там 20 продавцов. Сын закрывает две трети всех сделок!» — рассказывал голкипер «СЭ».
По признанию Нигматуллина, его старший сын зарабатывает около 40 тысяч долларов в месяц. Марсель сосредоточен на музыкальной карьере. Он учится в Орландо в частном Университете Full Sail (Полных Парусов). Теперь младший сын футболиста пишет музыку для рэперов.
«Две с половиной тысячи выпускников этого университета номинировались на “Оскар”, 800 человек получили “Грэмми”. Можете себе представить уровень?» — говорил вратарь «СЭ».
Развод Нигматуллиных
В 2024-м появилась новость о расставании Руслана и Елены Нигматуллиных спустя практически 27 лет брака. Разошлись они годом ранее, но официально не спешили оформлять развод. Ранее в семье уже были кризисы. По их признанию, впервые проблемы в паре произошли через семь лет брака. Футболист даже ушел из дома, однако тогда супруги смогли помириться. Но в этот раз все оказалось серьезнее.
«В последние два года все было не так гладко. Мне как мужчине нужно видеть, что в своей семье я любим и уважаем. А этого становилось меньше и меньше. Не знаю, что конкретно произошло, но любовь сменилась полным равнодушием. Я понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели», — говорил Нигматуллин «СЭ».
Инициатива развода шла от Руслана. Для его жены такое решение было неожиданным. Как оказалось, на такое радикальное решение экс-игрока «Локомотива» сподвигла ситуация после шоу «Звезды в Африке», где у него воспалился геморрой. Вернувшись в США, вратарю пришлось сделать операцию. Восстановление заняло два с половиной месяца. В этот период он нуждался в поддержке жены, но не получил этого. Обидевшись на Елену, он не разговаривал с ней полгода.
«Занималась своими делами. Мое здоровье не волновало. Вот после этого я с ней полгода не разговаривал», — говорил Руслан «СЭ».
Нигматуллины поженились в 1996 году, тогда еще не было принято подписывать брачные договоры. При разводе супруги договорились, что поделят совместно нажитое имущество поровну, но потом Елена передумала. Дело в том, что вся недвижимость была оформлена на нее. За 27 лет они приобрели квартиры в Москве (стоимостью 120 миллионов рублей) и Майами (850 тысяч долларов). Также они являются владельцами нескольких парковочных мест.
«Я себя чувствую обворованным. Моя бывшая супруга думает, что она находится за границей и никакой ответственности на ней нет, и ей можно забрать 100 процентов имущества, совместно нажитого за 27 лет. Она ничего не делает для того, чтобы мы смогли договориться», — говорил бывший футболист.
Недвижимость в Москве Елена продала, деньги со сделки были переведены на другой счет. Вместе со всеми финансами женщина улетела в США.
«Она мне написала расписку-обязательство на возвращение этих 50 процентов. На следующий день после расписки она стала выводить деньги. У нее было на счету 123 миллиона. Что-то она вывела в Америку. А 96 миллионов ушли на счет ее отца. По моему мнению, это мошенничество», — рассказывал Нигматуллин изданию StarHit.
Экс-игрок сборной России пытался урегулировать вопрос мирно. Он был согласен пойти на понижение: оставить себе 30 процентов, а экс-жене отдать оставшиеся деньги. Но и это не устроило Елену, она перестала выходить на связь. Теперь стороны ждут судебные разбирательства.
Сыновья Руслан и Марсель тяжело пережили новость о разводе родителей. В конфликте они встали на сторону матери.
«Болезненно. Они вообще сильно привязаны к маме. Гораздо больше, чем к папе. Мне сейчас не пишут, не звонят», — признавался Руслан «СЭ». О попытке поговорить с сыновьями он добавил: «К сожалению, разговора не получилось. Обидно. Одному я подарил 23 года любви, другому — 19. Делал все, чтобы они были счастливы, помогал им развиваться, дал хорошее образование. Надеюсь, со временем сыновья меня поймут. И хотя бы 7 октября, в мой день рождения, напишут: “Папа, поздравляем!”.
Как сложилась жизнь после развода
Руслан Нигматуллин недолго был в одиночестве. После развода он представил свою новую избранницу. Ею оказалась модель и ведущая Эвелина Сынча. Девушка младше футболиста на 28 лет.
«28 лет разницы — звучит внушительно, но ощущается иначе. Когда ты на одной волне, цифры теряют значение», — писал Нигматуллин в своих соцсетях.
3 марта 2024 года экс-футболист опубликовал видео помолвки. Судя по кадрам, предложение было сделано в общественном месте — кафе в торговом центре. «Мы решили поделиться с вами новым этапом нашей жизни — моментом, который нам очень дорог», — подписал ролик Руслан.
Известно, что Эвелина училась в МИТРО. Сейчас Сынча работает корреспондентом портала «Блокнот Старс». Также она размещает свои анкеты на сайтах с кастингами для актеров.
Валентина Глазко