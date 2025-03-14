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Жена Карпина о вызове Дзюбы в сборную: «Смотрите, как эту новость подхватили. Все забыли, наверное, что у нас еще чемпионат продолжается, переключились на это»

"Тут рекорд, это же такие события друг за другом. В конце концов, еще раз повторюсь, у сборной сейчас и положение всем нам известное. И это все в любом случае подогревает интерес. И об этом тоже нельзя забывать.

Источник: Спортс"

Понятно, что футбольная составляющая первоначальна, но смотрите, как эту новость подхватили. Сейчас все там, наверное, забыли, что у нас еще чемпионат продолжается. Переключились на эти события«, — сказала супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина в эфире “Матч ТВ”.