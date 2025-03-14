Бруну про 4:1 с «Сосьедадом»: «Для “МЮ” главное — победа. Мы прогрессируем»

Благодаря результату и игре начинаешь чувствовать себя немного увереннее, а уверенность — важная вещь в футболе. Мы очень хорошо прогрессируем, но прогресс будет виден, если мы добьемся результатов. В этом клубе все зависит от результатов«, — сказал хавбек “МЮ”.