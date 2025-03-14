Аморим о 4:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» немного показал будущее и решил проблемы настоящего. Мы можем доминировать в ЛЕ в плане физической подготовки"

Мелочи действительно важны. Мы играли в Испании, и «Сосьедад» почувствовал, что может пройти в следующий этап. Затем мы приехали сюда, у нас было два дня на подготовку к матчу с «Арсеналом», и во втором тайме игроки почувствовали себя на высоте и поверили в это. В течение недели я чувствовал, что игроки верили, что смогут [пройти дальше]. Думаю, мы победили бы даже не в большинстве.