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Марчиняк отрицает, что Мбаппе сказал его помощнику о двойном касании Альвареса: «Неправда. Я сам сообщил ВАР, и они тщательно проверили»

Польский арбитр был главным судьей ответного матча «Атлетико» — «Реал» в ⅛ финала Лиги чемпионов. «Сливочные» вышли в ¼ финала по суме двух встреч (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Источник: Спортс"

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот. Сообщалось, что сразу после удара Килиан Мбаппе сообщил о нарушении помощнику судьи.

"Я сам сообщил ВАР, что Альварес с вероятностью 99% коснулся мяча дважды, и они тщательно проверили это.

То, что Мбаппе говорил что-либо о двойном касании, неправда. Честно говоря, я ни разу в судейской карьере не сталкивался с подобной ситуацией, хотя игроки знают правила", — сказал Марчиняк.