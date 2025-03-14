Марчиняк отрицает, что Мбаппе сказал его помощнику о двойном касании Альвареса: «Неправда. Я сам сообщил ВАР, и они тщательно проверили»

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот. Сообщалось, что сразу после удара Килиан Мбаппе сообщил о нарушении помощнику судьи.