Он такой футболист, что может провести матч, а потом быть готовым сыграть на другой позиции. Он может исполнять стандарты, 11-метровые, высоко прессинговать и играть в переходных фазах в последние 15 минут матчей«, — сказал тренер “Манчестер Юнайтед” после ответной игры ⅛ финала Лиги Европы с “Сосьедадом” (4:1), в котором Бруну сделал хет-трик.
Аморим о Бруну: «Иногда его желание победить зашкаливает — он играет на разных позициях, не доверяя партнерам»
"Такому игроку, как Бруну, тяжело. Он очень хочет победить, иногда это желание зашкаливает. Нельзя сказать, что это плохо, но иногда он играет на разных позициях, он не доверяет партнерам. Он вправе выразить разочарование, но он всегда в игре.