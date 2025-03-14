Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аморим о Бруну: «Иногда его желание победить зашкаливает — он играет на разных позициях, не доверяя партнерам»

"Такому игроку, как Бруну, тяжело. Он очень хочет победить, иногда это желание зашкаливает. Нельзя сказать, что это плохо, но иногда он играет на разных позициях, он не доверяет партнерам. Он вправе выразить разочарование, но он всегда в игре.

Источник: Sports

Он такой футболист, что может провести матч, а потом быть готовым сыграть на другой позиции. Он может исполнять стандарты, 11-метровые, высоко прессинговать и играть в переходных фазах в последние 15 минут матчей«, — сказал тренер “Манчестер Юнайтед” после ответной игры ⅛ финала Лиги Европы с “Сосьедадом” (4:1), в котором Бруну сделал хет-трик.