Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Карпина о работе Валерия в сборной после ухода из «Ростова»: «Не могу сказать, что стало больше свободного времени. Он постоянно в кабинете в РФС, ходит на собрания»

— Как Карпин себя чувствует после ухода из «Ростова»? У него больше свободного времени появилось? Как вообще это расставание произошло?

Источник: Спортс"

— На самом деле я не могу сказать, что у него стало больше свободного времени, он просто сейчас занимается немного другими делами.

Расставание происходило тяжело и болезненно. Для него это было не просто место работы, «Ростов» был его домом и семьей, конечно, решение давалось нелегко.

Сейчас он полностью вовлечен в работу сборной, у которой много составляющих — это и рекламная, медийная, он сейчас много занимается и этим. Как ни позвоню, он постоянно находится в кабинете в РФС, ходит на какие‑то собрания.

Это иллюзия, что сборная собирается несколько раз в год, а в другое время никто ничего не делает, — сказала супруга Карпина.

19 и 25 марта сборная России проведет дома товарищеские матчи с Гренадой и Замбией соответственно.