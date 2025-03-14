Радимов о Дзюбе: «Не верил, что его вызовут в сборную. Даже спорил с помощником Карпина Писаревым»

Я все равно стоял на своем и говорил, что такого просто быть не может«, — сказал бывший футболист “Зенита”.
Дзюба в сборной — еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно.
"Я не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны.
Я все равно стоял на своем и говорил, что такого просто быть не может«, — сказал бывший футболист “Зенита”.
Дзюба в сборной — еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно.