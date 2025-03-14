Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радимов о Дзюбе: «Не верил, что его вызовут в сборную. Даже спорил с помощником Карпина Писаревым»

"Я не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны.

Источник: Спортс"

Я все равно стоял на своем и говорил, что такого просто быть не может«, — сказал бывший футболист “Зенита”.

Дзюба в сборной — еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно.