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Хавбек «Челси» Дьюзбери-Холл: «Мы выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы. Было бы глупо говорить, что не сможем победить в Лиге конференций»

«Челси» выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, и с нашей стороны было бы глупо говорить, что мы не сможем победить в этом турнире. Мы не высокомерны, просто знаем, насколько наша команда мастеровита.

У «Копенгагена» хорошая команда, но мы рады пройти дальше«, — сказал хавбек “Челси” в эфире TNT Sports.

В ¼ финала ЛК «синие» сыграют с «Легией».

Хет-трик Бруну, сэйв Хайкина с пенальти, вылет Моуринью. Кто прошел в ¼ ЛЕ и ЛК.